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Более трех миллионов жителей США остались без света и тепла из-за снежной бури

Анна Берестовая
05:27 16.02.2021
Самый сильный удар стихии пришелся по Техасу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Больше трех миллионов человек остались без света и тепла в США. Снежная буря, которую американские СМИ уже назвали беспрецедентной, затронула 25 штатов. И пока на севере страны расчищают непривычно большие для местных жителей сугробы, на юге наблюдают, как из-за непогоды буквально горят провода.

Без электричества остались Алабама, Орегон, Канзас, но самый сильный удар стихии пришелся по Техасу. Вместе с бурей туда пришли невиданные для южных штатов морозы до минус 18 градусов. От таких холодов неутепленные водопроводные трубы просто лопаются.

Работу остановили и несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий. В семи штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для расчистки дорог задействована Национальная гвардия. Как сообщает телеканал CNN, обледенелые трассы, перебои с электроэнергией и опасно низкие температуры грозят нарушить движение транспорта и парализовать города.

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