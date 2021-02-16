Москву обещают очистить от сугробов к выходным

К выходным столичные коммунальные службы обещают навести порядок на дорогах Москвы. Прежде всего в мегаполисе должны ликвидировать огромные сугробы, которые остались после уборки дорог на обочинах и тротуарах.

Как заявили в мэрии, с улиц уже вывезли около 12 миллионов кубометров снега. Для этого в работах задействовали 116 тысяч человек.

Снег уже также убрали с крыш всех социальных объектов - школ, детских садов и поликлиник. Расчищена и половина московских дворов.

Мощнейший снегопад обрушился на столичный регион вечером 12 февраля и продолжался до утра 14-го. Осадки стали одними из самых обильных за всю историю наблюдений - высота сугробов составила 59 сантиметров.