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Москву обещают очистить от сугробов к выходным

Валентина Пескова
05:18 16.02.2021
Рекордный снегопад, обрушившийся на столицу, стал одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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К выходным столичные коммунальные службы обещают навести порядок на дорогах Москвы. Прежде всего в мегаполисе должны ликвидировать огромные сугробы, которые остались после уборки дорог на обочинах и тротуарах.

Как заявили в мэрии, с улиц уже вывезли около 12 миллионов кубометров снега. Для этого в работах задействовали 116 тысяч человек.

Снег уже также убрали с крыш всех социальных объектов - школ, детских садов и поликлиник. Расчищена и половина московских дворов.

Мощнейший снегопад обрушился на столичный регион вечером 12 февраля и продолжался до утра 14-го. Осадки стали одними из самых обильных за всю историю наблюдений - высота сугробов составила 59 сантиметров.

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