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Снежный циклон парализовал транспортное сообщение на Сахалине

Анна Берестовая
05:13 16.02.2021
На Сахалине и Южных Курилах ожидаются метели с мокрым снегом и ураганным ветром.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Снежный циклон полностью парализовал транспортное сообщение на Сахалине. Там уже отменили авиарейсы, в частности, на неопределенное время отложили вылеты во Владивосток, Хабаровск и Москву.

Помимо этого, оказалась закрыта паромная переправа, которая соединяет остров с материком. Также остановлены пригородные поезда и междугородное автобусное сообщение. Школьников перевели на дистанционное обучение. Сегодня на Сахалине и Южных Курилах ожидаются метели с мокрым снегом и ураганным ветром. В регионе объявлен режим лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада на территории Приморья муниципалитеты были приведены в состояние повышенной готовности. В связи с угрозой новой снежной катастрофы губернатор Приморья Олег Кожемяко отдал ряд поручений по предупреждению опасных ситуаций.

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