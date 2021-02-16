Снежный циклон парализовал транспортное сообщение на Сахалине

Снежный циклон полностью парализовал транспортное сообщение на Сахалине. Там уже отменили авиарейсы, в частности, на неопределенное время отложили вылеты во Владивосток, Хабаровск и Москву.

Помимо этого, оказалась закрыта паромная переправа, которая соединяет остров с материком. Также остановлены пригородные поезда и междугородное автобусное сообщение. Школьников перевели на дистанционное обучение. Сегодня на Сахалине и Южных Курилах ожидаются метели с мокрым снегом и ураганным ветром. В регионе объявлен режим лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада на территории Приморья муниципалитеты были приведены в состояние повышенной готовности. В связи с угрозой новой снежной катастрофы губернатор Приморья Олег Кожемяко отдал ряд поручений по предупреждению опасных ситуаций.