В России повышается ряд социальных пособий

С сегодняшнего дня в России на 4,9% вырастет размер ряда социальных пособий и компенсаций. Постановление об индексации выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер пособий будет увеличен для различных категорий граждан, среди которых - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, герои СССР и России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Будут проиндексированы также пособия, положенные при рождении ребенка и связанные с уходом за детьми.

Как напомнили на сайте правительства, единый порядок индексации социальных выплат в России установлен с 2018 года и должен происходить один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.