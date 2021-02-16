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В Театре Российской Армии отметят 50-летие фильма «Офицеры»

Валентина Пескова
05:04 16.02.2021
Зрители смогут посетить интерактивную выставку эпох и почтить память Народного артиста СССР Василия Ланового.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Ровно полвека в этом году исполняется легендарному фильму «Офицеры». В Театре Российской Армии к юбилею легендарной кинокартины подготовили концертную программу под названием «Целый свет помнит их в лицо».

Успех картины 50 лет назад в России был действительно ошеломляющим. Тысячи мальчишек, посмотрев фильм о военных, после выбрали для себя именно эту профессию - «Родину защищать».

Юбилейную программу в Театре посвятили именно офицерам - от Российской Империи до сегодняшних дней. Зрители увидят интерактивную выставку эпох, реконструкции военно-исторических клубов и смогут почтить память Народного артиста СССР Василия Ланового. В фильме актер, которого не стало 28 января в возрасте 87 лет, исполнил одну из главных ролей - Ивана Вараввы.

Концерт состоится сегодня, 16 февраля, в 19.00 в Театре Российской Армии. В нем примут участие звезды эстрады и кино. Откроет программу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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