В Театре Российской Армии отметят 50-летие фильма «Офицеры»

Ровно полвека в этом году исполняется легендарному фильму «Офицеры». В Театре Российской Армии к юбилею легендарной кинокартины подготовили концертную программу под названием «Целый свет помнит их в лицо».

Успех картины 50 лет назад в России был действительно ошеломляющим. Тысячи мальчишек, посмотрев фильм о военных, после выбрали для себя именно эту профессию - «Родину защищать».

Юбилейную программу в Театре посвятили именно офицерам - от Российской Империи до сегодняшних дней. Зрители увидят интерактивную выставку эпох, реконструкции военно-исторических клубов и смогут почтить память Народного артиста СССР Василия Ланового. В фильме актер, которого не стало 28 января в возрасте 87 лет, исполнил одну из главных ролей - Ивана Вараввы.

Концерт состоится сегодня, 16 февраля, в 19.00 в Театре Российской Армии. В нем примут участие звезды эстрады и кино. Откроет программу министр обороны РФ Сергей Шойгу.