«Гарантийный период»: как отсрочить появление проблем с позвоночником

Позвоночник человека, как и его сухожилия с суставами, через некоторое время начинают «изнашиваться». Тем не менее, этот процесс можно заметно замедлить. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Чаще всего проблемы в этой сфере начинаются в 35 лет. Такие изменения происходят в связи с появляющимися в это время нарушениями обменных процессов, снижением кровоснабжения и тому подобным.

«"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника – это 35-45 лет... Это физиология у человека такая», - пояснил эксперт.

Для увеличения срока здоровой «эксплуатации» позвоночника следует правильно распределять нагрузку на него в течение дня. Работа стоя предполагает повышенную статическая нагрузку опорно-двигательного аппарата, однако и при труде сидя позвоночник может страдать из-за неправильного положения на рабочем месте.

При отсутствии возможности расположиться полностью комфортно необходимо компенсировать это периодической сменой позы. Также полезны будут короткие перерывы на небольшую разминку с гимнастикой.

Ранее невролог указал, что укачивание в транспорте у взрослых может быть признаком проблем с кровотоком шейного отдела позвоночника. При наличии укачивания как постоянного явления следует проконсультироваться с остеопатом.