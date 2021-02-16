Американцы высказались за создание третьей крупной политической силы в стране

США нуждаются в третьей крупной политической партии, поскольку две действующие в стране в настоящее основные партии - Демократическая и Республиканская - «плохо работают». Как показал опрос института Гэллапа, недовольны работой как демократов, так и республиканцев - 62% жителей США.

При этом 33% респондентов считают, что представители обоих партий выполняют свои задачи «адекватно», пишет The Hill. При этом эти показатели являются самыми высокими с 2003 года.

В ходе опроса также выяснилось, что четверо из 10 республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. При этом 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля, участие в нем приняли 906 респондентов из 50 штатов.