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Американцы высказались за создание третьей крупной политической силы в стране

Валентина Пескова
04:34 16.02.2021
Согласно опросу жителей США, большинство них считают, что к демократам и республиканцам должна присоединиться еще одна сторона.
Американцы высказались за создание третьей крупной политической силы в стране
© Фото: pixabay.com
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США нуждаются в третьей крупной политической партии, поскольку две действующие в стране в настоящее основные партии - Демократическая и Республиканская - «плохо работают». Как показал опрос института Гэллапа, недовольны работой как демократов, так и республиканцев - 62% жителей США.

При этом 33% респондентов считают, что представители обоих партий выполняют свои задачи «адекватно», пишет The Hill. При этом эти показатели являются самыми высокими с 2003 года.

В ходе опроса также выяснилось, что четверо из 10 республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. При этом 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля, участие в нем приняли 906 респондентов из 50 штатов.

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