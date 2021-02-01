СМИ: государственная власть в Мьянме переходит к главнокомандующему ВС

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн получил всю государственную власть в стране. Исполняющим обязанности президента назначили вице-президента Мьинт Шве. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Военные провели задержания в ответ на «фальсификацию выборов». Об этом сообщается в заявлении, озвученном на телеканале Myawady TV, принадлежащем военным.

Ранее сообщалось об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год после задержания руководителей страны, а именно госсоветника и президента. По предварительной информации, задержание произошло в ответ на махинации во время выборов.