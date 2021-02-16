Гражданский служащий погиб в результате обстрела базы США в Ираке

Один человек стал жертвой обстрела базы ВВС Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. Еще шесть человек пострадали в результате атаки.

Погибший человек являлся гражданским служащим. Ранены были также пятеро гражданских и один американский солдат. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на официального представителя международной антитеррористической коалиции полковника Уэйна Маротто.

Ранее сообщалось об ударе по авиабазе в иракском Киркуке, тогда до нее дошел один запущенный снаряд. Еще 11 ракет позже были обнаружены вместе с установкой, из которой производили выстрел.