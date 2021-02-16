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Российский прибор отправится на китайском аппарате исследовать астероид

Валентина Пескова
03:31 16.02.2021
В ходе конкурса в КНР выбрали научное устройство из России, которое возьмут на китайскую миссию к астероиду.
Российский прибор отправится на китайском аппарате исследовать астероид
© Фото: pixabay.com
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Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции «Чжэнхэ», которая в 2024 году отправится в космос изучать астероид. Об этом сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

«Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду», - цитирует специалиста РИА Новости.

Как рассказал Кораблев, китайская сторона дала возможность иностранным партнерам подготовиться к конкурсу заблаговременно.

Свою автоматическую станцию Китай планирует запустить для исследования околоземного астероида Камоалева (469219). Станция, согласно проекту, должна возвратиться на Землю с образцами грунта небесного тела. Кроме того также планируется изучить и астероид Эльст - Писарро (7968).

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