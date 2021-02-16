СМИ: в Великобритании обнаружен еще один новый вариант COVID-19

Еще одна новая вариация коронавируса, которую специалисты уже классифицировали как B1525, выявлена в Великобритании. По данным издания Guardian, данный вариант был с обнаружен с помощью секвенирования генома образцов вируса и зафиксирован уже в 10 странах.

Газета ссылается на исследователей из Эдинбургского университета, которые установили, что в Великобритании обнаружено уже как минимум 32 случая данного варианта вируса COVID-19.

Кроме того, еще 35 его носителей обнаружены в Дании, и 12 - в Нигерии. В США и Франции найдены, соответственно, семь и пять таких пациентов. Не менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Согласно изданию, новый штамм вируса обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Исследователей больше всего беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также имеется в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах, что, по мнению ученых, делает данный вирус более устойчивым к антителам.

«Британский» штамм коронавируса был обнаружен в декабре 2020 года, после чего многие страны прервали авиасообщение с Соединенным Королевством.