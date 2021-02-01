Российский фридайвер проплыл 100 метров подо льдом и установил мировой рекорд
Мужчина не проходил специальную подготовку. Он отметил, что сейчас находится в своей обычной форме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Ажикин, facebook
Россиянин Игорь Ажикин установил новый мировой рекорд по фридайвингу - подводному плаванию с задержкой дыхания без экипировки.
В подмосковном Щелкове 40-летний спортсмен проплыл 100 метров подо льдом без гидрокостюма и ласт и стал первым человеком, кому удалось преодолеть такую дистанцию. При этом температура воздуха составляла 3 градуса ниже нуля.
По словам Ажикина, специально к экстремальному заплыву он не готовился. И сейчас находится в своей обычной форме.