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Российский фридайвер проплыл 100 метров подо льдом и установил мировой рекорд

Алена Миронова
06:39 01.02.2021
Мужчина не проходил специальную подготовку. Он отметил, что сейчас находится в своей обычной форме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Ажикин, facebook
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Россиянин Игорь Ажикин установил новый мировой рекорд по фридайвингу - подводному плаванию с задержкой дыхания без экипировки.

В подмосковном Щелкове 40-летний спортсмен проплыл 100 метров подо льдом без гидрокостюма и ласт и стал первым человеком, кому удалось преодолеть такую дистанцию. При этом температура воздуха составляла 3 градуса ниже нуля.

По словам Ажикина, специально к экстремальному заплыву он не готовился. И сейчас находится в своей обычной форме.

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