Российский фридайвер проплыл 100 метров подо льдом и установил мировой рекорд

Россиянин Игорь Ажикин установил новый мировой рекорд по фридайвингу - подводному плаванию с задержкой дыхания без экипировки.

В подмосковном Щелкове 40-летний спортсмен проплыл 100 метров подо льдом без гидрокостюма и ласт и стал первым человеком, кому удалось преодолеть такую дистанцию. При этом температура воздуха составляла 3 градуса ниже нуля.

По словам Ажикина, специально к экстремальному заплыву он не готовился. И сейчас находится в своей обычной форме.