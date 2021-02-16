Медики выяснили, что боль в ногах может говорить о серьезной болезни

Болевые ощущения в верхней части ног, бедрах и позвоночнике могут быть одним из проявлений онкологии, развивающейся в предстательной железе. О такой закономерности сообщили в британском Фонде борьбы с раком простаты.

Людям, отмечающим у себя подобные симптомы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и определить диагноз. Помимо этого о раке простаты могут свидетельствовать трудности при мочеиспускании, неприятные ощущения при эякуляции, проблемы с эрекцией или кровь в семенной жидкости. Об этом пишет Express.

Ранее сообщалось, что в Москве начала работу крупнейшая в России детская онкологическая клиника. Учреждение, рассчитанное на 275 коечных мест, сможет принимать у себя до полутора тысяч пациентов в год.