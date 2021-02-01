Российские ученые проверят безопасность вакцины от COVID-19 для онкобольных

Россия первой в мире проверит безопасность вакцины от коронавируса для онкобольных людей.

Как сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью радиостанции «Говорит Москва», исследования начнутся примерно через полтора месяца. В настоящее время формируются списки больных, которые будут испытывать на себе действие вакцины «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

В первую очередь исследования будут проведены на группе пациентов, которые находятся в стадии ремиссии заболевания. Запрета на вакцинацию больных раком нет, но медики ранее советовали применять прививку для онкобольных с осторожностью.