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У пары актеров из «Игры престолов» родился ребенок

Анна Берестовая
23:59 16.02.2021
О появлении у пары первенца стало известно благодаря снимкам в Сети.
У пары актеров из «Игры престолов» родился ребенок
© Фото: Chloe Bell ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Исполнитель одной из главных ролей в известном американском фэнтезийном телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон вместе с его супругой, также игравшей одну из героинь в картине, Роуз Лесли, стали родителями. О появлении у пары первенца стало известно благодаря снимкам, появившемся в соцсети Twitter.

По информации портала E! News, у звездной семьи родился сын. Согласно словам представителя Харингтона, молодые родители сейчас «очень-очень счастливы».

Актеры, сыгравшие Джона Сноу и Игритт в популярном сериале, закрепили свои отношения в 2018 году в Шотландии, о помолвке пара объявила еще в сентябре 2017 года.

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