У пары актеров из «Игры престолов» родился ребенок

Исполнитель одной из главных ролей в известном американском фэнтезийном телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон вместе с его супругой, также игравшей одну из героинь в картине, Роуз Лесли, стали родителями. О появлении у пары первенца стало известно благодаря снимкам, появившемся в соцсети Twitter.

NEW 📸 Kit Harington and Rose Leslie with their baby on a walk in London. pic.twitter.com/JlbU6BmTsT