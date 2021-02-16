У пары актеров из «Игры престолов» родился ребенок

Исполнитель одной из главных ролей в известном американском фэнтезийном телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон вместе с его супругой, также игравшей одну из героинь в картине, Роуз Лесли, стали родителями. О появлении у пары первенца стало известно благодаря снимкам, появившемся в соцсети Twitter.

NEW 📸 Kit Harington and Rose Leslie with their baby on a walk in London. pic.twitter.com/JlbU6BmTsT — Kit Harington Updates (@BestofKitH) February 16, 2021

По информации портала E! News, у звездной семьи родился сын. Согласно словам представителя Харингтона, молодые родители сейчас «очень-очень счастливы».

Актеры, сыгравшие Джона Сноу и Игритт в популярном сериале, закрепили свои отношения в 2018 году в Шотландии, о помолвке пара объявила еще в сентябре 2017 года.