В стране и мире В Мурманской области состоялись очередные игры чемпионата Северной военной хоккейной лиги Валентина Пескова Главным трофеем спортивных состязаний является Кубок командующего Северным флотом. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В гарнизонах Северного флота, расположенных на территории Мурманской области, прошли матчи очередного этапа чемпионата Северной военной хоккейной лиги. Восемь команд на разных площадках продолжают бороться за главный трофей состязаний - Кубок командующего Северным флотом. В Заозерске на домашнем льду «Медведи» соединения атомных подводных лодок уверено победили команду «Петр Великий» одноименного тяжелого атомного ракетного крейсера со счетом 6:3. В городе Североморск, который является флотской столицей, команда «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» обыграла команду Кольского соединения ПВО «Ракета»: матч завершился со счетом 4:1. В Полярном, где располагается историческая база флота, команда «Абордаж» бригады десантных кораблей со счетом 6:2 одержала победу над сборной «Бастион», за которую играет отдельная береговая артиллерийская бригада Кольской флотилии разнородных сил. А в Заполярном команда «Штурм» с хоккеистами отдельной мотострелковой бригады уступила «Торосу», в состав которого входят сотрудники центра материально-технического обеспечения флота. Пропустив 11 голов в свои ворота, моряки ответили соперникам только тремя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика