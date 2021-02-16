Вспоминая «Волочаевские дни»: в Хабаровске воссоздали последнее крупное сражение Гражданской войны

В Хабаровске прошел пятый межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни». Мероприятие было посвящено 99-ой годовщине «Волочаевской операции», состоявшейся в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Фестиваль проводился в рамках реализации проекта-победителя конкурса Губернаторских грантов при поддержке Восточного военного округа, Главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края и Учебного центра ДОСААФ России Хабаровского края.

Фестиваль «Волочаевские дни» и реконструкция исторического боя состоялись на территории аэродрома ДОСААФ краевой столицы. Детализация подготовленных декораций и актерское мастерство участников реконструкции боя позволили с максимальной точностью воссоздать эпизод Гражданской войны. Всего в реконструкции исторического сражения приняли участие порядка 50 человек.

Волочаевская операция - наступательная операция войск Народно-революционной армии Дальневосточной республики против войск Белоповстанческой армии, проведенная 5-14 февраля 1922 года в районе станции «Волочаевка» Амурской железной дороги, на подступах к Хабаровску. В результате Волочаевской операции оборона войск Белоповстанческой армии была прорвана частями Народно-революционной армии, и 14 февраля без боя был взят Хабаровск.