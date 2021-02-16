На Украине испугались уничтожения страны

Украинские радикалы во главе со своим лидером Олегом Ляшко заподозрили, что «истинной целью» России, которая настаивает на соблюдении Минских соглашений, является уничтожение Украины.

«Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины», - сказал лидер «Радикальной партии» в эфире канала «Украина 24».

Как считает Ляшко, Минские договоренности, которые были подписаны еще 12 февраля 2015 года, изначально были заключены сторонами для того, «чтобы обмануть друг друга».

Олег Ляшко заявил о своих подозрениях, что Россия якобы стремится к «уничтожению Украины», а Киев, в свою очередь, выступает за «возвращение» Крыма и Донбасса в состав страны.

Ранее о невозможности выполнения Минских соглашений заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он считает, что прогресс по переговорам по Донбассу будет достигнут только при условии, если будет поднят уровень «безоговорочной поддержки» Украины со стороны Франции и Германии.

На это депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил, что следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям. По его словам, подобные «ухищрения» украинских политиков не помогают разрешить конфликт в Донбассе.