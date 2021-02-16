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Многоквартирное здание загорелось в Сочи

Анна Берестовая
23:18 16.02.2021
В результате происшествия два человека пострадали.
Многоквартирное здание загорелось в Сочи
© Фото: mchs.gov.ru
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В городе Сочи на четвертом этаже многоквартирного здания произошел пожар. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 40 квадратных метров. Соответствующую информацию сообщили в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 16 февраля на улице Донской. К 21.53 на место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Открытое горение на охваченной огнем территории удалось устранить. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили  МЧС, из дома были эвакуированы 43 человека и трое были спасены. По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на пресс-службу администрации города, в результате происшествия два человека пострадали. Ими стали девушка и ребенок, отравившиеся продуктами горения.

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