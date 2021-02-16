Многоквартирное здание загорелось в Сочи

В городе Сочи на четвертом этаже многоквартирного здания произошел пожар. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 40 квадратных метров. Соответствующую информацию сообщили в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 16 февраля на улице Донской. К 21.53 на место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Открытое горение на охваченной огнем территории удалось устранить. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили МЧС, из дома были эвакуированы 43 человека и трое были спасены. По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на пресс-службу администрации города, в результате происшествия два человека пострадали. Ими стали девушка и ребенок, отравившиеся продуктами горения.