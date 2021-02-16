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Парагвай получит первую партию российской вакцины «Спутник V» 18 февраля

Кира Карон
22:39 16.02.2021
По словам министра здравоохранения республики, в первую очередь будут прививать медицинский персонал.
Парагвай получит первую партию российской вакцины «Спутник V» 18 февраля
© Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress
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Министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени сообщил, что первая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Парагвай 18 февраля.


«Я только что получил подтверждение по поводу прибытия первой партии вакцины "Спутник V" в четверг», - сообщил министр в Twitter.

Он также отметил, что в первую очередь будут прививать медицинский персонал, который ведет работу в отделениях интенсивной терапии.

Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил к использованию в своей стране российский препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», созданный специалистами института имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, в середине января.

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