В стране и мире Парагвай получит первую партию российской вакцины «Спутник V» 18 февраля Кира Карон По словам министра здравоохранения республики, в первую очередь будут прививать медицинский персонал. © Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress Читайте нас на: Министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени сообщил, что первая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Парагвай 18 февраля.

«Я только что получил подтверждение по поводу прибытия первой партии вакцины "Спутник V" в четверг», - сообщил министр в Twitter. Он также отметил, что в первую очередь будут прививать медицинский персонал, который ведет работу в отделениях интенсивной терапии.



Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил к использованию в своей стране российский препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», созданный специалистами института имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, в середине января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика