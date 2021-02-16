Автопроизводители приостановили производство в США из-за плохой погоды

Крупнейшие автопроизводители сообщили о временной приостановке производства в США из-за плохой погоды. Как сообщает агентство Bloomberg, обильный снегопад вызвал перебои в энергоснабжении завода General Motors в штате Техас. Сотрудники не могли добраться до места работы из-за снега. Также компания отменила рабочие смены на заводах в штатах Теннесси, Индиана и Кентукки.

Компания Ford временно остановила работу на заводах в Мичигане, Миссури, Огайо. Рабочие смены отменены также на заводах компании Toyota.

Из-за холода в США была приостановлена работа крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сообщается о приостановках на НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil и Total.