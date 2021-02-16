Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

На территории Камчатки во вторник, 16 февраля, было зарегистрировано землетрясение в восточной части региона. Сейсмическое событие произошло утром по местному времени и имело магнитуду 5,2.

Эпицентр подземных толчков был обнаружен на глубине 32 километра и располагался в 189 километрах от поселка Усть-Камчатск в юго-западном направлении.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Жители близлежащих населенных пунктов сейсмической активности не ощутили.

Ранее в Японии были зафиксированы два мощных землетрясения, последовавших друг за другом за одни сутки. Магниптуда первого из них составила 7,3.