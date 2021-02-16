«Она злится»: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На острове Сицилия зафиксировано извержение вулкана Этна. По данным агентства ANSA, оно сопровождалось выбросом пепла и потоком лавы. Видео с красным от извержения небом опубликовали в соцсетях местные жители.

«Вот что происходит, когда Этна злится», - отметил местный житель в Twitter.

Вулканическая активность была зафиксирована Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени. Активность продолжается в юго-восточном и северо-восточном жерлах.

По данным издания, извержения самого крупного действующего вулкана зачастую не представляют опасности для местного населения. Последний раз извержение вулкана Этна было зафиксировано 1 февраля.