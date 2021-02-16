Ни единого слова: в Ленинградской области неизвестный молча ограбил банк

В Ленинградской области силы полиции «брошены» на поиск дерзкого налетчика. В конце рабочего дня в отделение банка в Кудрово зашел неизвестный. Камеры наблюдения зафиксировали, как он молча направился к кассе, и угрожая пистолетом, протянул записку.

В ней мужчина в маске приказал передать ему все деньги из сейфа. В противном случае пообещал устроить взрыв. Кассир выполнила требования. И грабитель, так и не проронив ни единого слова, скрылся с добычей в полтора миллиона рублей и семь тысяч долларов, передает «78.ru».

Для поимки грабителя объявлен план «Перехват».