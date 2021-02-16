В Сирии за сутки зафиксировано 29 обстрелов с позиций террористов

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхан ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 25 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 13 обстрелов, в провинции Латакия - 12 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама – 2 обстрела», - сказал военачальник.

Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенных пунктах Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой населению выдано 375 продовольственных наборов общим весом 1,8 тонны.

ЦПВС продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании и проводят патрулирование на территории четырех провинций.

Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование от аэродрома Квайрес до Бир-Кантари и обратно.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.