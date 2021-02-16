Представитель ВОЗ сообщила о возможной третьей волне COVID-19

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что если люди не будут осторожны, то возможна третья волна заражений COVID-19. В мире на сегодняшний день еще не сформирован коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.



«Вторая волна сейчас показывает снижение (заболеваемости) по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны - да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», - сказала Вуйнович в эфире канала «Россия-1».

Ранее ученые из Франции провели исследование, благодаря которому выяснили, что у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции могут произойти изменения в глазах. Исследование велось при помощи МРТ головного мозга, которое было проведено у 129 пациентов.

У девяти больных выявлены аномалии глазного яблока. По мнению ученых, коронавирус может вызвать конъюктевит, ретинопатию и нарушения сетчатки - это может привести к потере зрения.