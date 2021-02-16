Курорт «Эльбрус» закрыт на два дня из-за плохой погоды

На Эльбрусе на два дня будут закрыты горнолыжные трассы и канатные дороги из-за обильного снегопада. Об этом сообщается на сайте курорта.

«В среду и четверг курорт "Эльбрус" закрыт в связи с погодными условиями. В результате обильных снегопадов наверху выпало около двух метров снега, в ночь на среду ожидается усиление снегопада» - говорится в сообщении.

Сообщается, что в пятницу будут проведены противолавинная обработка склонов, расчистка объектов и восстановление трасс. Также руководство курорта призвало владельцев объектов выше станции канатной дороги «Гара-Баши» воздержаться от приема туристов до снятия режима повышенной готовности, который был объявлен районной администрацией.