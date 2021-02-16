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США заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2»

Алексей Курильченко
21:12 16.02.2021
Новая администрация Белого дома считает проект «плохой сделкой».
США заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что позиция США относительно проекта трубопровода «Северный поток-2» не изменилась. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями» - отметила Псаки.

По ее словам, строительство проекта противоречит провозглашенными Европой целями в сферах энергетики и безопасности. Вашингтон не рассматривает вопрос об исключении санкций относительно компаний, осуществляющих строительство. Псаки подчеркнула, что США продолжают наблюдать за ходом развития проекта.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США начала переговоры с Германией по поводу проекта газопровода. Как отмечает газета The Wall Street Journal, стороны обсуждают «угрозы санкций против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2"».

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