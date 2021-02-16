В стране и мире Минкульт Украины внес в черный список трех артистов «Хора Турецкого» Алексей Курильченко Въезд в страну запрещен в том числе и продюсеру коллектива Михаилу Турецкому. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Министерство Культуры и информационной политики Украины внесло в черный список трех российских музыкантов из группы «Хор Турецкого». Обновленный список опубликован на сайте минкульта страны. Запрет на въезд выдан Игорю Звереву, Евгению Тулинову и продюсеру коллектива Михаилу Турецкому. На данный момент в черный список внесены 174 человека. Ранее минкульт Украины запретил въезд пятерым артистам «Хора Турецкого». Также в черный список попали исполнители ролей в фильме Алексея Пиманова «Крым». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика