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Отключение электричества и десятки дорожных аварий: с какими последствиями столкнулись российские города из-за непогоды

Кира Карон
Роман Закурдаев
20:52 16.02.2021
Впервые за долгие годы побережье Балтики покрылось слоем льда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Новый морозный день принес новые эффектные видео. В Балтике дети прыгают со льдины на льдину. А под Эльбрусом подкарауливали обстрел горы и снимали кадры прямо из-под лавины.

Настоящий снежный торнадо на Сахалине «разбрасывает» на десятки метров огромные листы кровельного железа. Припаркованные автомобили разбиты «вдребезги».

В Хабаровском крае шторм «сметает» все на своем пути. Масштабные отключения электричества, десятки дорожных аварий. Спецтехника МЧС эвакуировала многотонные фуры. 

В Калининградской области вместо снега – крепкие морозы. Впервые за долгие годы побережье Балтики покрылось слоем льда. Местные жители устраивали опасные прогулки по ледяным полям.

Санкт-Петербург сегодня напоминал заполярный город. Жители, как в условиях Крайнего Севера пробирались через непроглядную метель. В итоге рекордные девятибалльные пробки еще до начала рабочего дня. В Санкт-Петербурге «капризный» на погоду февраль «готовит новые испытания». На смену снеговому шторму придет резкое похолодание. Синоптики обещают рекордное за последнее время падение температуры до -25 градусов. А значит на Неве снова прибавится работы ледоколам.

Сильнейшие за последние 20 лет снегопады и на Кубани. Задержаны десятки рейсов в аэропорту Краснодара.

Обильные снегопады обрушились и на Северный Кавказ. На склонах Эльбруса специальные отряды обстреливают опасные участки, чтобы принудительно спустить вниз лавины.

Ранее врач-терапевт Наталья Липина назвала группы риска при резком похолодании. В риске находятся люди с нарушениями тонуса сосудов головы и изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Чтобы предупредить развитие патологической реакции организма на смену атмосферного давления, нужно следовать принципам здорового образа жизни.

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