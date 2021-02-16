В стране и мире Лукашенко одобрил перевалку белорусских нефтепродуктов через Россию Алексей Курильченко Нефтепродукты для третьих стран будут поставляться через российские морские порты. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке нефтепродуктов страны через морские порты РФ. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Белоруссии, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты», - говорится в сообщении. Отмечается, что глава Белоруссии уполномочил министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры по проекту и провести подписание документа при достижении договоренности. Согласно тексту проекта, белорусские предприятия осуществят перевалку через российские порты более 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов через порты на Балтике с 2021 по 2023 год. Документ предусматривает перевозку бензина, мазута и масла. В 2023 году соглашение может быть продлено автоматически. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика