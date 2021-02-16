Мурашко предупредил россиян о риске инфаркта после COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые переболели коронавирусом, обратиться к специалистам после выздоровления от инфекции. По словам главы Минздрава, COVID-19 может вызвать проблемы со свертываемостью крови. Об этом Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности, инфарктам миокарда и инсультам», - отметил он.

Ранее ученые из Франции выяснили, что у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции могут произойти изменения в глазах. По мнению исследователей, коронавирус может вызвать конъюктевит, ретинопатию и нарушения сетчатки.