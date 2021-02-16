В стране и мире На юге-востоке Москвы подросток выпал с 13-го этажа Кира Карон С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение столицы. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Пресс-служба департамента ГОиЧС столицы сообщила, что на юго-востоке Москвы подросток выпал с 13-го этажа жилого дома. Его доставили с помощью вертолета в лечебное отделение.

«С 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение столицы», - говорится в сообщении. На данный момент информация о происшествии уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика