В Москве спасли мужчину, который пережил пять клинических смертей за ночь
Московским врачам удалось спасти жизнь мужчине, который за одну ночь пережил пять клинических смертей. Три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.
Мужчина в возрасте 47-ми лет почувствовал сильную боль в области сердца и сразу же вызвал скорую. К моменту приезда врачей, у пациента наступила первая клиническая смерть.
По дороге в больницу сердце останавливалось еще два раза, но врачам удавалось его реанимировать. Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. На операционном столе пациент перестал дышать в пятый раз.
«Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию — они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент», - говорится в сообщении.
На данный момент мужчина выздоравливает.