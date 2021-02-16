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В Москве спасли мужчину, который пережил пять клинических смертей за ночь

Кира Карон
19:53 16.02.2021
Дважды его сердце останавливалось по дороге в больницу, но врачам удавалось его реанимировать.
В Москве спасли мужчину, который пережил пять клинических смертей за ночь
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Московским врачам удалось спасти жизнь мужчине, который за одну ночь пережил пять клинических смертей. Три из них он пережил еще до попадания  в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.

Мужчина в возрасте 47-ми лет почувствовал сильную боль в области сердца и сразу же вызвал скорую. К моменту приезда врачей, у пациента наступила первая клиническая смерть.

По дороге в больницу сердце останавливалось еще два раза, но врачам удавалось его реанимировать. Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. На операционном столе пациент перестал дышать в пятый раз.


«Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию — они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент», - говорится в сообщении.

На данный момент мужчина выздоравливает.

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