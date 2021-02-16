Россия обсудит с Красным Крестом использование вакцин от COVID-19 в Сирии

На открывшейся сегодня в Сочи 15-й Международной встрече по Сирии спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил о том, что Москва обсудит с делегацией Международного Комитета Красного Креста использование в Сирии российских вакцин от коронавируса, в том числе, «Спутника V», разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

В переговорах участвуют представители официального Дамаска и оппозиции. Также на встречу прибыли делегаты стран-гарантов мирного урегулирования, за исключением США- новая администрация Белого дома отказалась от участия.

По словам Лаврентьева, сирийская оппозиция должна полностью дистанцироваться от боевиков и освободить от них провинцию Идлиб. Также он отметил, что в последнее время в Сирии активируются «спящие» ячейки террористов.