В Москве автомобиль такси наехал на пешехода
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В Москве на 5-й Кожуховской улице, 15 автомобиль такси наехал на пешехода. Об этом сообщает Дептранс в Telegram-канале.
Инцидент произошел на пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.
«Тормозите заранее, особенно перед пешеходными переходами, на дороге скользко», - говорится в сообщении.
Ранее москвичей призвали отложить поездки из-за непогоды. Высокая загруженность дорог сохранится до 20.30 из-за снегопада, гололедицы и снижения скорости.