В стране и мире В Москве автомобиль такси наехал на пешехода Кира Карон Пострадавшего госпитализировали в больницу. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Москве на 5-й Кожуховской улице, 15 автомобиль такси наехал на пешехода. Об этом сообщает Дептранс в Telegram-канале. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение. «Тормозите заранее, особенно перед пешеходными переходами, на дороге скользко», - говорится в сообщении. Ранее москвичей призвали отложить поездки из-за непогоды. Высокая загруженность дорог сохранится до 20.30 из-за снегопада, гололедицы и снижения скорости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика