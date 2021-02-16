В стране и мире Москвичей призвали отложить поездки из-за непогоды Кира Карон Высокая загруженность дорог сохранится до 20.30. © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press Читайте нас на: Жителей столицы просят отказаться от поездок в ближайшие часы, так как ожидается высокая загруженность дорог. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале Дептранса. «Сильно осложнено движение в центре Москвы, на Садовом и ТТК, а также на севере и юге МКАД и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении. Пробки достигли максимальных десяти баллов. Высокая загруженность дорог сохранится до 20.30 из-за снегопада, гололедицы и снижения скорости. Ранее на Сахалине из-за непогоды отменили занятия в школах, прекратили движение пригородных поездов и закрыли паромные переправы. Авиарейсы задержали на неопределенный срок. Из-за ливневого снега ограничил свою работу и аэропорт в Краснодаре, где были отменены 19 рейсов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика