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Москвичей призвали отложить поездки из-за непогоды

Кира Карон
19:22 16.02.2021
Высокая загруженность дорог сохранится до 20.30.
Москвичей призвали отложить поездки из-за непогоды
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Жителей столицы просят отказаться от поездок в ближайшие часы, так как ожидается высокая загруженность дорог. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале Дептранса.

«Сильно осложнено движение в центре Москвы, на Садовом и ТТК, а также на севере и юге МКАД и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.

Пробки достигли максимальных десяти баллов. Высокая загруженность дорог сохранится до 20.30 из-за снегопада, гололедицы и снижения скорости.

Ранее на Сахалине из-за непогоды отменили занятия в школах, прекратили движение пригородных поездов и закрыли паромные переправы. Авиарейсы задержали на неопределенный срок. Из-за ливневого снега ограничил свою работу и аэропорт в Краснодаре, где были отменены 19 рейсов.

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