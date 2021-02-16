Ученые выявили осложнение при тяжелой форме COVID-19

Ученые из Франции провели исследование, благодаря которому выяснилось, что у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции могут произойти изменения в глазах. Результаты исследования опубликованы в американском журнале Radiology.

Исследование велось при помощи МРТ головного мозга, которое было проведено у 129 пациентов. У девяти больных выявлены аномалии глазного яблока. По мнению ученых, коронавирус может вызвать конъюктевит, ретинопатию и нарушения сетчатки - это может привести к потере зрения.

Ведущий автор исследования Огюстин Леклер отметил, что в больницах врачи могут не заметить изменения в состоянии глаз инфицированного, так как все внимание сосредоточено на общем состоянии пациента. Ученые отметили важность проведения скрининга глаз для пациентов с COVID-19.