Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию вокруг неизвестной болезни в Танзании

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании. В районе Чунья были зафиксированы новые случаи заражения неизвестной болезнью.

На данный момент известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных. Многие пациенты, в основном мужчины, имеют язву желудка и заболевания печени. Среди основных симптомов заболевания выделяют сильную тошноту и рвоту с примесью крови. У большинства при вскрытии поражены желудок и печень.

«На текущий момент недостаточно информации для установления причины заболевания. Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этого заболевания, а также о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения. В Минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции», - цитирует РИА Новости в пресс-службу ведомства.

Вспышку аналогичной болезни уже фиксировали в Танзании в 2018 году - тогда несколько человек обратились к врачам с высокой температурой, расстройством желудка и рвотой кровью.

Ранее симптомы неизвестного заболевания в Конго выявил ученый, одним из первых обнаруживший Эболу. У пациентов наблюдались признаки неизвестной геморрагической лихорадки.