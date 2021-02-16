«Перегородила мне дорогу»: курьер объяснил причину наезда на женщину с коляской

Житель Новосибирска, наехавший на женщину с ребенком на своем автомобиле, объяснил сотрудникам правоохранительных органов причины своих действий. По его словам, женщина перегородила ему путь и обвинила его в парковке в неположенном месте.

«Сажусь в машину, только начинаю трогаться - подходит женщина и начинает ругаться. Спрашивает, почему я припарковался на газоне. Она перегородила мне дорогу и сказала, что вызовет ДПС», - заявил мужчина.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. Женщина при наезде упала и сломала ногу. Ребенок не пострадал. Следствие установило, что ранее, в 1999 году, водитель иномарки привлекался к уголовной ответственности по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).