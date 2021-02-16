Министр спорта России поддержал проведение турниров в память об ушедшем из жизни Юрии Власове

Россия попрощалась с Юрием Власовым - легендарным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. Церемония прошла в храме при Боткинской больнице. На прощании присутствовали родные и близкие, коллеги и ученики Юрия Власова. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что поддерживает проведение турниров в память об ушедшем спортсмене.

«Мы все помним, как он возглавлял делегацию Советского Союза, одной рукой нес флаг СССР, это было действительно символом нашей спортивной державы. И таким он останется в памяти - человеком бескомпромиссным, человеком, который символизировал преданность своей Родине, преданность спорту, преданность своему делу», - сказал Матыцин.

Власов умер в возрасте 85 лет. Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы. Всего более 30 мировых рекордов.