Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр спорта России поддержал проведение турниров в память об ушедшем из жизни Юрии Власове

Тимур Шерзад
18:35 16.02.2021
Власов умер в возрасте 85 лет. Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы. Всего более 30 мировых рекордов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россия попрощалась с Юрием Власовым - легендарным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. Церемония прошла в храме при Боткинской больнице. На прощании присутствовали родные и близкие, коллеги и ученики Юрия Власова. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что поддерживает проведение турниров в память об ушедшем спортсмене.

«Мы все помним, как он возглавлял делегацию Советского Союза, одной рукой нес флаг СССР, это было действительно символом нашей спортивной державы. И таким он останется в памяти - человеком бескомпромиссным, человеком, который символизировал преданность своей Родине, преданность спорту, преданность своему делу», - сказал Матыцин.

Власов умер в возрасте 85 лет. Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы. Всего более 30 мировых рекордов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:37 В стране и мире
Видео
Россия обсудит с Красным Крестом использование вакцин от COVID-19 в Сирии
18:57 В стране и мире
«Перегородила мне дорогу»: курьер объяснил причину наезда на женщину с коляской
17:22 В стране и мире
В результате пожара на рынке в Волгограде погиб один человек
16:25 В стране и мире
Кабмин направит в регионы более 25,4 миллиарда рублей на поддержку больниц и поликлиник
15:38 В стране и мире
Видео
Госдума приняла закон о запрете высадки из транспорта детей-безбилетников
Популярное
Популярное
Видео
В Театре Российской Армии отметят 50-летие фильма «Офицеры»
Видео
Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания
В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Названа безопасная доза популярного жаропонижающего
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.