СМИ сообщили о начале переговоров Германии и США по «Северному потоку - 2»
США пересматривает свою политику в отношении проекта.
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
Администрация США начала переговоры с Германией по поводу проекта «Северный поток - 2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, ссылаясь на немецкого чиновника, во время переговоров обсуждаются «угрозы санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока - 2».
Как отмечает газета, администрация США пересматривает свою политику в отношении проекта.
Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на деструктивные подходы со стороны США, затягивающие реализацию этого проекта. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что проект абсолютно законен и полностью соответствует европейскому законодательству.