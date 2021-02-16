СМИ сообщили о начале переговоров Германии и США по «Северному потоку - 2»

Администрация США начала переговоры с Германией по поводу проекта «Северный поток - 2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ссылаясь на немецкого чиновника, во время переговоров обсуждаются «угрозы санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока - 2».

Как отмечает газета, администрация США пересматривает свою политику в отношении проекта.

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на деструктивные подходы со стороны США, затягивающие реализацию этого проекта. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что проект абсолютно законен и полностью соответствует европейскому законодательству.