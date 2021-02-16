Мужчина обнаружил в своем обеде редкую жемчужину

В Таиландской провинции мужчина по имени Монтиан Джансук обнаружил в своем обеде редкую жемчужину, ее вес - семь граммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина и его жена приобрели улитку на рынке морепродуктов. Джансук считает, что им попалась улитка мело - брюхоногий моллюск, который может производить разноцветный жемчуг. А такой жемчуг можно продать за большие деньги.

Чтобы удостовериться в своем предположении, Монтиан планиурет отнести находку специалисту, а потом продать.