В Петербурге раскрыли схему мошенничества с материнским капиталом

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга выявили группу, которая осуществляла хищение денег из материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД Петербурга.

По версии следствия, злоумышленники составляли фиктивные договоры с гражданами, имеющими право на получение маткапитала. Договоры оформлялись якобы для строительства жилых домов в разных регионах России. Вырученные средства распределялись между клиентом и работниками кооператива.

«В течение 2019 и 2020 годов кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России. Только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.

По факту мошенничества, совершаемого организованной группой, ГУ МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ. В рамках расследования в регионах России проводятся обыски, устанавливаются личности людей, причастных к совершению преступления.