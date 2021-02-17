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Грудное вскармливание защищает младенцев от COVID-19

Светлана Иванова
02:43 17.02.2021
Молоко инфицированной COVID-19 матери содержит антитела от коронавируса, защищающие новорожденного.
Грудное вскармливание защищает младенцев от COVID-19
© Фото: CHROMORANGE, A. Shalamov, Globallookpress
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Инфицированные коронавирусом женщины при кормлении грудью не передают COVID-19 своим новорожденным детям. Более того, младенцы с молоком получают антитела, которые могут нейтрализовать вирус. К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента ученые изучили 37 образцов грудного молока, которые предоставили 18 женщин с диагностированным COVID-19. В исследованных материалах не оказалось ни генетических следов вируса, ни антигенов. При этом в двух третях образцов были обнаружены специфичные к COVID-19 антитела.

«Мы обнаружили высокий уровень IgA – обычных антител в крови и в других биологических жидкостях – в грудном молоке», – рассказал профессор микробиологии и иммунологии из Медицинского центра Университета Рочестера в Нью-Йорке Марк Сангстер.

Как подчеркнули ученые, пока результатов исследования недостаточно для однозначных выводов о безопасности грудного вскармливания для младенцев при инфицировании матери, необходимы более масштабные исследования.

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