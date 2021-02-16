Москвичи смогут выбрать скульптуру для Лубянской площади

Москвичам могут предложить выбрать скульптуру, которая появится на Лубянской площади. Об этом заявил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По словам Шапошникова, этот вопрос было бы правильно вынести на референдум.



«Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должен происходить с учетом мнения жителей, архитекторов и историков», - сказал Шапошников.



Ранее в мэрию столицы поступило обращение от группы писателей, журналистов и блогеров с предложением вернуть на старое место памятник Феликсу Дзержинскому. Помимо Феликса Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III. Сегодня вопрос рассматривали на заседании специальной комиссии. Но финальное слово за жителями столицы.

Проголосовать можно будет на одной из онлайн-платформ. Окончательный вариант составит отдельная группа экспертов.