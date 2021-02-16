Черногория ведет с РФ переговоры о поставках вакцины «Спутник V»
В составе российской переговорной группы состояли представители центра имени Гамалеи.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Правительство Черногории вступило с Россией в переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.
«Ведутся переговоры о поставках вакцины от COVID-19 Министерством здравоохранения Черногории с переговорной группой правительства России, в которых участвует команда экспертов центра имени Гамалеи, производители вакцины "Спутник V"», - приводит РИА Новости сообщение черногорского Минздрава.
Отмечается, что о результатах встречи будет сообщено дополнительно. Институт лекарств и медицинских средств Черногории уже выдал разрешение на поставку препарата в страну.