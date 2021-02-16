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Глыба льда размером с двухэтажный дом образовалась на теплотрассе в Архангельске

Алексей Курильченко
17:01 16.02.2021
Для устранения образования используются струи кипятка под давлением.
Глыба льда размером с двухэтажный дом образовалась на теплотрассе в Архангельске
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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На теплотрассе на улице Ильича в Архангельске образовалась гигантская глыба льда размером с двухэтажный дом. В администрации города считают, что ледяной нарост образовался из-за бездействия управляющей компании.

«Произошедшее стало результатом бездействия управкомпании, которая занималась эксплуатацией окружных теплосетей до конца прошлого года. В результате мы получили ледяную глыбу, которая может представлять объективную опасность для людей и привести к разрушению коммуникаций», - приводит портал 29.ru слова главы администрации Северного округа Архангельска Николая Боровикова. 

Первые сообщения об образовании льда появились в декабре прошлого года. Суммарные утечки воды составляли до 100 тонн в час - из-за этого в соседних домах снизилась эффективность отопления. Для устранения нароста коммунальщики используют струи кипятка под давлением.

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