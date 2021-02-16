Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 27 странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, подтвердила свою эффективность против мутации COVID-19, образовавшейся в Великобритании. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент препарат зарегистрирован в 27 странах. Об этом рассказал на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов. Отвечая на вопрос о об инвестициях в стране в связи с разработкой вакцины «Спутник V», он отметил, что прогноз благоприятный.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления у человека наличия британского штамма COVID-19. Набор реагентов, входящих в тест-систему, успешно прошел клинические испытания и обладает высокой точностью, что доказано с помощью испытаний на клинических образцах с подтвержденной мутацией.