Сотни автомобилей оказались заблокированы из-за закрытия Военно-Грузинской дороги
Единственный маршрут, соединяющий Россию с Арменией и Грузией, закрыт для всех видов транспорта.
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Сильный снегопад и угроза схода лавины стали причиной закрытия Военно-Грузинской дороги, соединяющей Россию с Арменией и Грузией. На КПП «Верхний Ларс» российско-грузинской границы застряли сотни автомобилей. Российская сторона организовала пункт обогрева, на месте дежурят инспекторы ДПС.
«В связи с ухудшением погодных условий в Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение транспорта на участке дороги "Владикавказ - н.п. Ларс"», - говорится в сообщении ГУ МЧС Северной Осетии.
В Кабардино-Балкарии для минимизации возможного ущерба был инициирован сход лавины с помощью пушки. Сообщается, что дорога перекрыта до особого распоряжения.