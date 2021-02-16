В стране и мире Сотни автомобилей оказались заблокированы из-за закрытия Военно-Грузинской дороги Алексей Курильченко Единственный маршрут, соединяющий Россию с Арменией и Грузией, закрыт для всех видов транспорта. © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости Читайте нас на: Сильный снегопад и угроза схода лавины стали причиной закрытия Военно-Грузинской дороги, соединяющей Россию с Арменией и Грузией. На КПП «Верхний Ларс» российско-грузинской границы застряли сотни автомобилей. Российская сторона организовала пункт обогрева, на месте дежурят инспекторы ДПС. «В связи с ухудшением погодных условий в Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение транспорта на участке дороги "Владикавказ - н.п. Ларс"», - говорится в сообщении ГУ МЧС Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии для минимизации возможного ущерба был инициирован сход лавины с помощью пушки. Сообщается, что дорога перекрыта до особого распоряжения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика